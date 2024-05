Case popolari. Pubblicata la graduatoria

Il Comune di Orbetello ha pubblicato la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi popolari. Buone notizie quindi per le famiglie che hanno chiesto di poter usufruire di un alloggio pubblico e popolare, di proprietà del Comune.

"La giunta municipale – spiega l’assessora comunale alle Politiche abitative Silvia Magi – ha approvato e pubblicato la nuova graduatoria, quella definitiva degli aventi diritto, dalla quale attingere per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

La graduatoria, pubblicata in forma anonima (nel rispetto della nuova normativa sulla privacy), contiene il solo numero di pratica assegnato alla domanda di un alloggio e comunicato ai singoli concorrenti.

L’elenco degli aventi diritto in ordine di punteggio, è anche consultabile, oltre che all’Ufficio casa, sul sito internet del Comune di Orbetello, all’indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it. In particolare nella sezione riguardante il servizio politiche abitative, oppure , infine, direttamente nell’Ufficio Urp, in piazza Plebiscito, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 ed il martedì e il giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 16.

Il Comune, inoltre, ha programmato un intervento di derattizzazione straordinaria sotto le mura di Ponente che prenderà il via domani e andrà avanti fino al 17 giugno. La ditta incaricata provvederà all’individuazione delle zone su cui effettuare l’intervento e le aree interessate saranno transennate e, perciò, interdette a pedoni, biciclette e automobili. In via del tutto precauzionale, i proprietari di animali domestici dovranno tenerli a debita distanza dalle aree interdette, per tutto il periodo della durata della validità dei trattamenti.

Michele Casalini