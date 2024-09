"Capalbio Film festival" al via. Quattro giorni di appuntamenti

Conto alla rovescia per la terza edizione di Capalbio Film Festival in programma da giovedì a domenica sotto la direzione artistica di Steve Della Casa e Daniele Orazi. Tra cinema, arte e sostenibilità ambientale un ricco programma di incontri e proiezioni con registi, sceneggiatori, autori e interpreti animerà la rassegn al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige. Il festival è promosso e organizzato da Fondazione Capalbio con il sostegno del Comune di Capalbio e con il patrocinio della Regione.

Si parte giovedì alle 19 con Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio, e con i direttori artistici che presenteranno il festival, a inaugurarla Margherita Buy, madrina della kermesse. Film di apertura (alle 20) "La vita accanto" di Marco Tullio Giordana. Tra i momenti della serata inaugurale la presentazione del corto di animazione "A Few Houses for Anaïs" di Ago Panini, Antonio Di Peppo, Guido Morozzi e Nicola Tescari che sarà presente in sala. Alle 22 la proiezione di "My first", film di Zia Anger.

Venerdì alle 15 il corto di animazione "Spring Waltz" di Stefano Lorenzi e Clelia Catalano. A seguire si terrà un ricordo di Luciano Sovena scomparso nel 2023. Alle 15.30 in un ideale omaggio a Fulvio Lucisano, che sabato poi riceverà il Premio Eccellenza Capalbio Film Festival 2024, il festival proietterà "Terrore nello Spazio" di Mario Bava, film del 1965. Alle 17.30 Steve della Casa incontra Mario Martone conducendo il talk "Cinema, Teatro, Tv: uno sguardo d’autore". Alle 18 cerimonia della consegna del Premio alla sceneggiatura CFF2024 a Giulia Calenda. Alle 18.30 la proiezione di "Vermiglio" di Maura Delpero, vincitore del Leone d’Argento alla 81 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Alle 20.30 la proiezione di "Limonov". Alle 22.30 proiezione de "L’ultima settimana di settembre" di Gianni De Blasi.

Sabato alle 15 per l’omaggio a Fulvio Lucisano, la proiezione speciale di "Ricomincio da tre" di Massimo Troisi del 1981. Alle 17 Steve della Casa incontra il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini. Alle 17.15 la cerimonia per il Premio Eccellenza Capalbio Film Festival 2024 al produttore Fulvio Lucisano. Alle 17.30 la proiezione della 1^ e 2^puntata della serie tv "Leopardi, il poeta dell’infinito" di Sergio Rubini. Domenica alle 15.15 la proiezione del film di animazione "Ozi", alle 16.45 la proiezione di "Era scritto sul mare" di Giuliana Gamba. Alle 18 il docufilm "Time to change" di Emanuele Imbucci. Chiude il festival alle 20.30 l’anteprima nazionale del film "L’Attachment" di Carine Tardieu.