Bombe d’acqua in Maremma. Danni e momenti di paura

Maltempo in Maremma, con danni e disagi. A Pitigliano è crollato un muro della Selciata, la passeggiata panoramica intorno al paese, e l’acqua ha trasformato via dei Lavatoi in una cascata. A Manciano un fulmine ha fatto crollare un merlo del campanile della chiesa di San Leonardo, che è finito su un’auto in sosta, al cui interno c’erano alcuni turisti: fortunatamente solo tanta paura. Un fulmine si è poi abbattuto sul Duomo di Sovana provocando danni all’impianto elettrico della chiesa. Infine per il maltempo è stato rinviato il Palio marinaro di Castiglione. A Pitigliano sono caduti 25 millimetri di pioggia in 15 minuti, un’intensità che ha determinato la mancanza di corrente nel centro storico e il crollo del muro. "Ci siamo subito adoperati per capire cosa fare – racconta il sindaco Gentili –. Carabinieri, Vigili del fuoco, Municipale e ufficio tecnico del Comune, hanno preso in carico le urgenze. Abbiamo chiuso via dei Lavatoi e l’accesso alle abitazioni. Le famiglie delle tre case coinvolte sono state evacuate e ci siamo assicurati cheavessero adeguate sistemazioni. Nei prossimi giorni faremo la conta dei danni e vedremo come intervenire al meglio". Sull’accaduto interviene il gruppo di opposizione "Insieme per Pitigliano". "Per il nostro paese, data la sua conformazione – dice l’opposizione – non bastano più gli interventi tradizionali come griglie e tombini. È necessario un progetto complessivo che riesca a incanalare le acque che dalla parte alta del paese si scaricano sullo scoglio. Non si può più aspettare. È indispensabile un’iniziativa forte da parte del Comune, capace di coinvolgere la Regione e i ministeri competenti, per trovare i fondi e le capacità tecniche necessarie ad avviare questo fondamentale progetto".