Bocci a Limatola: "Provinciale 89 ad alto rischio"

C’è una strada che in questo momento è sotto l’attenzione anche della politica locale ed è la "Provinciale 89", denominata del "Peruzzo". A far presente le sue condizioni molto precarie e che mettono a rischio anche i viaggi dei pendolari che si muovono tra Sassofortino e Roccatederighi è Roberto Bocci (nella foto), consigliere comunale di minoranza. La segnalazione arriva dopo la denuncia a mezzo stampa effettuata da Moreno Bellettini, presidente del circolo Fratelli d’Italia Roccastrada. La segnalazione di Bocci arriva anche dopo tante segnalazioni dei cittadini della zona e dopo avere parlato con alcuni gestori degli agriturismi della zona e con i volontari dei mezzi di soccorso operativi nel territorio. Quindi il consigliere di minoranza ha depositato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola nonché presidente della Provincia.

"Nell’atto depositato – commenta Roberto Bocci – invito Limatola ad attivarsi, non in tempi biblici, a prendere provvedimenti concreti necessari, così a rendere fruibile e in sicurezza il frequentato tragitto stradale sopra citato". "Il consigliere comunale Roberto Bocci – dice il presidente Bellettini – è uno dei giovani con figli che hanno scelto di continuare a vivere nelle colline grossetane e ritiene che il fattore viabilità nella zona sia prioritario per evitare ulteriori spopolamenti delle Colline metallifere, territorio, quest’ultimo, già messo a dura prova da carenze di servizi essenziali con un particolare riferimento alla assistenza sanitaria di base".