BioBike Tour, un successo. Oltre 170 iscritti: "Promosse le eccellenze"

Si è concluso il BioBike Tour, l’evento ciclistico organizzato da Amici 2 Ruote Gavorrano, in collaborazione con il Distretto Biologico Colline della Pia, giunto quest’anno alla sua terza edizione. L’evento ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico: 173 ciclisti iscritti. Anche la giornata di domenica, dedicata ad un percorso più semplice e meno impegnativo, ha registrato ben 67 iscrizioni, confermando il forte appeal della manifestazione per un territorio che si sta aprendo sempre di più alle enormi potenzialità del turismo legato al bike. "Questa edizione ha avuto un riscontro straordinario – ha detto il presidente Adriano Baiguini – non solo in termini di partecipazione, ma anche per il modo in cui siamo riusciti a veicolare il significato profondo di questa iniziativa. Il BioBike Tour promuove le eccellenze del nostro territorio e sensibilizza la comunità sulla cultura bio e sulla sostenibilità. È un’opportunità per far conoscere le bellezze paesaggistiche e i prodotti locali, incoraggiando uno stile di vita più sano e rispettoso dell’ambiente".