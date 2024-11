Biglietti disponibili in negozi e Banca Tema. Al via la lotteria per la fondazione "Il Sole"

Torna anche quest’anno la "lotteria della Befana", l’iniziativa di beneficenza organizzata dalla fondazione Il Sole Ets per raccogliere fondi destinati alle attività che vengono svolte durante l’anno a supporto delle persone con disabilità psichica, intellettiva, relazionale e con multidisabilità. Saranno 3500 i biglietti disponibili al costo di 2,50 euro ciascuno. La vendita è stata possibile grazie alla collaborazione con Banca Tema, che li distribuirà in tutte le filiali. I biglietti si potranno comunque acquistare anche da alcuni commercianti che hanno deciso di sostenere questa causa. L’estrazione si terrà il 10 gennaio alle 17 nella sala "Marraccini" in corso Carducci 14. "Partecipare a questo progetto – ha detto Fabio Becherini, direttore generale di Banca Tema – ci rende orgogliosi. L’attività del Sole ha un valore sociale estremamente importante per la collettività". "Dopo 20 dalla nascita della Fondazione – ha detto il presidente Marco Scandroglio – mi sorprendo ancora positivamente come riusciamo semprea coinvolgere la cittadinanza con le nostre iniziative". Questi i premi in palio: 1) Tv di ultima generazione, 2) weekend per due persone (1 notte), 3) ingresso (2 persone) in un centro benessere, 4) Giacca Toscano, 5) Stampa d’autore, 6) Macchina per il caffè con cialde, 7) cena degustazione per 2 persone, 8) cesto di dolcezze, 9 ) cofanetto beauty, 10 )buono libri, dall’11 al 15) bottiglia di vino Morellino Roggiano. I biglietti si trovano: a Il Sole (via Uranio), tabaccheria Ciccamatta (Area), Farmacia La Rugginosa (Area), Grifo Carburanti, Il Bucchero, Estetica Hydrospa, Ferramenta Rabagli, Pasticceria Asti, Sian Bomboniere.