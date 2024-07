Bbc New Energy, un fuoricampo mette fine alle speranze anche in gara3

Il secondo fuoricampo italiano di Roger Bernadina, 40 anni (e 184 fuoricampo tra Mlb, minors, Giappone e leghe unvernali sudamericane e e caraibiche), stravolge le sorti di New Energy Bbc Grosseto - Hotsand Macerata, permettendo ai marchigiani padroni di casa di vincere in walkoff per 2-1 e completare il cappotto contro una sqUAdra, quella di Oberto, che esce da un weekend da dimenticare. Protagonisti indiscussi della partita sono stati i lanciatori e le difese, specialmente quella del Bbc Grosseto. Luis Gonzalez tiene in piedi i maremmani lanciando cinque riprese di spessore con appena tre valide subìte. Padroni di casa che si mangiano le mani soprattutto per le grandi occasioni sprecate nel primo inning (doppio gioco sulla seconda base di Lorenzo Morresi e Dudley Leonora eliminato nel tentativo di trasformare un singolo in un doppio). Anche Williander Moreno, partente dei maceratesi, fa la sua parte e controlla la partita per sei riprese condite da otto strikeout. L’unica sbavatura di una partita impeccabile si verifica nel terzo inning, in cui i maremmani arrivano a punto sulle valide consecutive di Filippo Piccini (doppio) e José Herrera (singolo). Nel settimo il Bbc Grosseto porta il leadoff in base su errore difensivo, ma il nuovo entrato Cuomo risolve la questione in pochi lanci. Non riesce a fare altrettanto Juan Peñalver il quale, dopo aver lavorato un perfetto sesto inning, si fa toccare da Juremi Profar (singolo lungo la linea di sinistra) e Bernadina, che pone fine alla partita con una battuta che sorvola l’esterno destro. Per una beffa davvero amara.