Aula studio della Leopolda dedicata a Simone Turini ‘Luogo giusto per ricordarlo’

Un’aula studio in ricordo di Simone Turini. Si è svolta ieri pomeriggio, nell’aula studio della Fonderia 1 la cerimonia di intitolazione. Quella di Simone Turini è stata una figura importante per il territorio, come presidente dell’Elettromar, azienda che è andata oltre i confini nazionali e come politico. Presenti la moglie Daniela Dominici, i figli Giacomo e Giulia e la sorella Stefania. "Vorrei ringraziare il sindaco, la giunta e tutta la commissione comunale per questo riconoscimento a Simone – ha detto commossa la moglie di Turini –. Simone ha amato molto la sua città, parlandone sempre come il posto più bello del mondo. Dai molti messaggi d’affetto ricevuti, posso dire che anche tutta la sua città lo amava e vorrei infinitamente ringraziare tutti coloro che ci hanno contattato. Questo è il luogo dove Simone avrebbe voluto essere ricordato, perché è all’interno della città-fabbrica ed è un’aula di formazione. Dietro a questo luogo c’è un valore simbolico: rappresenta l’impresa, il lavoro e la coltivazione dei talenti. Tutti valori in cui Simone credeva molto. Sono sicura che lui sta vedendo tutto questo ed è felice e commosso. Siamo sicuri che anche grazie anche a questo gesto il suo ricordo non morirà mai".