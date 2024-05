Asl, "Counseling nutrizionale". Al via i corsi gratuiti al Pizzetti A Grosseto partono corsi gratuiti di Counseling nutrizionale per migliorare stile di vita con incontri ogni 15 giorni. Obiettivo: promuovere conoscenze su alimentazione e attività fisica. Collaborazione con professionisti del settore. Per partecipare contattare tramite mail o telefono.