Asl, bilancio in avanzo per la zona sud

Si è riunita ieri, all’Isola del Giglio, la conferenza dei sindaci delle Colline dell’Albegna. Presenti il direttore generale dell’Asl Tse Antonio D’Urso e la direttrice sanitaria Assunta De Luca. Molti i punti all’ordine del giorno, a partire dall’approvazione del consuntivo 2023. Dato positivo è la disponibilità di 200mila euro e dall’isola è stato confermato il contributo al progetto "Dopo di noi", buona parte dell’avanzo inoltre sarà destinato alle attività programmate per il 2024. È stato inoltre deciso l’aumento di circa 2,5 euro ad abitante della quota capitaria. La conferenza dei sindaci è stata anche l’occasione per parlare dei territori. L’isola nello specifico ha bisogno di risolvere il problema relativo alla pista di atterraggio dell’elisoccorso e Ortelli ha chiesto un sopralluogo per individuare una pista più adatta. Per quanto riguarda l’ospedale Petruccioli di Pitigliano, D’Urso ha detto che nei prossimi giorni sarà nominato il vincitore del concorso del direttore Uoc di medicina. Pierandrea Vanni, sindaco di Sorano, ha chiesto di rivedere l’organico del Pronto soccorso di Pitigliano. Alla conferenza dei sindaci, presieduta da Gentili, il dg D’Urso ha chiesto il parere sulla conferma a direttrice del distretto socio-sanitario di Roberta Caldesi. La conferenza ha espresso parere favorevole all’unanimità.