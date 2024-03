“Maltrattava gli anziani che aveva in cura”: operatore socio sanitario arrestato

Massa Marittima (Grosseto), 18 marzo 2024 – Avrebbe insultato e in alcuni casi anche percosso gli anziani che aveva in cura nella rsa. Per questo un operatore socio sanitario è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari. Accade in una struttura di Massa Marittima dopo lunghe e accurate indagini dei carabinieri. La custodia cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Grosseto.

L'attività dei carabinieri è partita da una segnalazione riguardante il comportamento anomalo dell'uomo che lavorava nella struttura con compiti di assistenza agli anziani lì ricoverati. Le indagini, durate alcuni mesi, hanno fatto emergere diversi elementi a carico dell'indagato a cui è stato contestato il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il contesto, infatti, è quello assimilabile ad un ambito familiare, in cui terze persone, in questo caso non familiari in senso stretto ma operatori professionali del settore socio assistenziale, si occupano di anziani non autosufficienti: in tale contesto sarebbero avvenuti i maltrattamenti degli anziani che gli erano stati affidati per le cure.

La misura, viene spiegato, "si fonda su concreti elementi di prova". I carabinieri nel corso delle indagini hanno ricevuto la piena, totale collaborazione della direzione dell'istituto. La direzione, infatti, “ha fornito in ogni circostanza completa ed incondizionata disponibilità agli inquirenti”, fanno sapere gli investigatori dell'Arma.