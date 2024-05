Argentario, multa e maxi squalifica

Settecento euro di ammenda all’Argentario e sette mesi di squalifica per l’allenatore della prima squadra, Riccardo Berni. E’ stato un finale di gara a dir poco "caldo" quello di domenica al Maracanà di Porto Santo Stefano per l’ultimo turno del girone E di Prima categoria, sfociato in un grande nervorismo. La formazione di casa, avanti per 2-1 contro il Lornano Badesse nell’ultima sfida di campionato, gara valida per la salvezza di entrambe, era stata raggiunta sul 2-2 a tempo scaduto. Un gol che aveva scatenato le proteste di giocatori, dirigenti dell’Argentario e del pubblico. La società quindi è stata multata di 700 euro "per contegno offensivo e minaccioso verso il direttore di gara" e perché "un proprio sostenitore è entrato indebitamente sul terreno di gioco dirigendosi minacciosamente verso la panchina ospite. Tale episodio causava l’interruzione della gara per due minuti. Per reiterati forti colpi alla porta dello spogliatoio arbitrale a fine gara, accompagnati da frasi offensive e minacciose ad opera di persona non identificata". A fine gara poi era stato espulso anche l’allenatore dell’Argentario Riccardo Berni, che rivedrà la panchina solamente dopo il 9 dicembre perché "entrava indebitamente in campo ed offendeva e minacciava il direttore di gara. A fine gara, ancora presente nel recinto spogliatoi, rivolgeva all’arbitro frase irriguardosa e lo minacciava. Poi, da una distanza di circa 5 metri, lanciava con violenza un pezzo di plastica alla sinistra del direttore di gara senza raggiungerlo". Berni non ci sarà quindi domenica nel playout per la salvezza che la sua formazione dovrà giocare in casa contro il Manciano. Sfida in gara unica, con i santostefanesi che avranno due risultati su tre rispetto al Manciano. Chi perde retrocede in Seconda categoria.