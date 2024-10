Appello del direttore agli eredi di Innocenti

Durante la presentazione del programma delle celebrazioni dei 60 anni dalla posa della prima pietra dell’ospedale di Grosseto, è stato lanciato un appello particolareo. "Vorrei – ha affermato il direttore del presidio ospedaliero Michele Dentamaro – fare un appello per conoscere e constatare la presenza di eredi dell’ingegnere Ferdinando Innocenti dell’omonima ditta, colui che ha contribuito con una donazione per la costruzione dell’Ospedale Misericordia di Grosseto". Messo da parte il momento legato alla storicità che verrà trattato e raccontato nei dettagli nelle giornate celebrative del 16 e 17 novembre al Misericordia, si è parlato di una parte del programma proiettata sul presente e ciò che mette a disposizione quotidianamente il presidio per i cittadini. Le varie unità operative durante l’iniziativa di Ospedale Aperto faranno spazi di incontro con la cittadinanza grossetana per momenti informativi sulle strutture presenti all’interno del nostro ospedale e formativi (come ad esempio un evento sul fumo nella struttura di pneumologia sabato 17 novembre dalle dalle 15 alle 16 nell’aula 2-3) ma anche di screening, prevenzione e visite. Sabato pomeriggio tra le più evidenti: "Chirurgia robotica per tutti: dimostrazione sull’uso del simulatore robotico" nell’Area Chirurgica dalle 15 alle 17 nell’Aula 4, "Chirurgia robotica urologica" nel reparto di Urologia dalle 16 alle 17.30 nell’Aula 2-3, "Il Trasfusionale si apre agli studenti del Liceo Scientifico" al Centro Trasfusionale, "Effettuazione MOC" dalle 15 alle 17 in Medicina Nucleare (chiamare per prenotare venerdì 15 novembre dalle 9 alle 12.30 tel 0564 485032), "Neuroradiologia, Radiologia Interventistica e Senologia: l’esperienza dell’Ospedale Misericordia" in Radiologia dalle 15 alle 16 all’Accettazione Senologica e "Le infezioni sessualmente trasmesse" nel reparto Malattie Infettive, dalle 14 alle 16 all’Ambulatorio 1. Domenica mattina invece : Screening per maculopatie con Oct nel reparto Oculistica dalle 8.30 alle 11.30 presso l’Ambulatorio oculistico in Pronto Soccorso, "Osteoporosi: informazioni utili" in Ortopedia dalle 10 alle 12 presso l’ Aula 2-3, Prevenzione del tumore colon rettale" in Endoscopia dalle 9 alle 12 e domenica pomeriggio "Controllo dei nei" in Dermatologia dalle 14 alle 18 all’Ambulatorio dermatologico. Maria Vittoria Gaviano