Aperitivo letterario con "Giallo Antartide". Incontro alle Clarisse

"Giallo Antartide" è il titolo del libro (edizioni Effigi) di Irene Blundo (nella foto) che sarà presentato domani alle 18 nella sala del polo culturale "Le Clarisse", in via Vinzaglio, a Grosseto. L’incontro rientra nel ciclo "Aperitivo letterario" e con l’autrice dialogherà Fulvia Perillo. Una storia ad alta tensione che si svolge tra le impenetrabili distese bianche del continente di ghiaccio e i piccoli spazi della base statunitense Glorysun, dove la biologa italo-americana Kate arriva da Washington per prendere parte a una spedizione scientifica.