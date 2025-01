Anpi, la sezione è per Buttarelli

La nuova sezione Anpi dell’Isola del Giglio è stata intitolata a Pietro Buttarelli, noto attore e celebre collaboratore di Italo Calvino. Buttarelli, già partigiano combattente nella storica Prima Brigata Garibaldi "Irma Bandiera", formazione che deve il suo nome alla giovane Medaglia d’Oro al Valor Militare uccisa dai fascisti il 13 agosto 1944, è stato profondamente legato alla comunità gigliese attraverso la fondazione del locale laboratorio teatrale.

Il Circolo Anpi isolano diventa la quindicesima Sezione attiva in Maremma e in seguito alla proposta della commissione elettorale sono risultati eletti all’unanimità, in qualità di componenti del direttivo, Alvino Pini, Domenico Mattera, Enrica Muti, Laura Cossu e Lucia Santopietro. Presidente è stata eletta Enrica Muti, vicepresidente Lucia Santopietro e responsabile amministrativa e segretaria Laura Cossu.