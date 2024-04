Ambiente da proteggere: "Rifiuti, bisogna migliorare"

Raccolta differenziata, ecco il piano del Comune per migliorare le percentuali. E si vorrebbe riportare la Bandiera Blu all’Argentario.

L’assessore all’Ambiente Michele Vaiani è al lavoro per apportare un incremento alle attività ambientali del territorio. "Stiamo predisponendo alcuni progetti relativi a incentivare la raccolta differenziata – annuncia Vaiani –. Faremo un manuale che consegneremo ai bambini e ai ragazzi delle scuole, continuando la campagna di informazione per migliorare la raccolta differenziata. Da ottobre ci sarà una riorganizzazione, verranno inserite su tutto il territorio le nuove postazioni intelligenti ad accesso controllato. Io sono contrario al porta a porta: nel centro storico, in via dell’Appetito, in via Panoramica e altre zone rimarrà comunque fino a ottobre, ma poi verrà destituita".

Per quanto riguarda le percentuali della raccolta, a dicembre il Comune si attestava al 27%.

"Già da inizio anno abbiamo migliorato – sottolinea Vaiani –: a gennaio siamo arrivati al 33%, a febbraio al 30%. Siamo entrati nelle scuole, nelle mense e negli uffici pubblici, dando un segnale di leggero aumento. Ad ottobre contiamo di arrivare almeno al 40%. Ci sono Comuni che hanno aumentato del 15% in poco tempo con questo sistema".

Dopo alcuni anni di assenza il Comune proverà a rientrare tra i territori con la Bandiera Blu. "Stiamo aspettando risposte da parte dell’organo che rilascia il riconoscimento – aggiunge l’assessore –, attendiamo il risultato a fine maggio. Inoltre quest’anno consegneremo opuscoli agli stabilimenti da attaccare su ogni ombrellone per incentivare la raccolta differenziata anche sulle spiagge. Sono stati inoltre superati i 350 verbali verso i trasgressori dei rifiuti pizzicati dalle videotrappole e dagli ispettori di Sei Toscana".

Andrea Capitani