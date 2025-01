Allarme lanciato dalla Cgil: "Tsd, la crisi è sempre più grave. Ventisei lavoratori senza stipendio"

Ci sono anche 26 lavoratori grossetani fra i dipendenti dell’azienda "Tsd" che da novembre non ricevono più con regolarità lo stipendio (tredicesima inclusa) e che temono che anche la mensiltà di gennaio non sarà corrisposta. E’ quanto segnala Walter Scopetoni, segretario provinciale della Slc Cgil, che porta così alla luce la crisi dell’azienda "del settore delle telecomunicazioni – spiega – che si occupa della manutenzione delle linee Tim", crisi che arriva a vedere "furgoni che non partono per mancanza di benzina" e anche alla "sospensione di alcune attività".

L’azienda conta circa 700 dipendenti in tutta Italia.

"A Grosseto – continua il sindacalista – i 26 lavoratori di Tsd si occupano della costruzione, manutenzione e riparazione della rete di telecomunicazioni, praticamente gestendo quasi tutta la filiera, vista la carenza di personale del committente FiberCop. Tuttavia, l’azienda ha recentemente rinunciato a interventi di manutenzione telefonica in alcune zone della Toscana, aggravando ulteriormente la situazione. Nonostante Tsd abbia un fatturato garantito da contratti con FiberCop (ex rete Tim), l’azienda sembra sull’orlo del collasso. Le controllanti Nextaly Srl e Comnet si sono dimostrate incapaci di garantire la stabilità finanziaria necessaria per il regolare funzionamento della società. La crisi Tsd è già stata al centro di due tavoli di crisi, uno in Regione e l’altro al ministero del Lavoro, ma la situazione resta drammatica. Serve inoltre fare chiarezza sulla gestione finanziaria e amministrativa di Tsd e delle controllanti".