alla rocca pisana

Oggi alle 21,15 andrà in scena il sesto ed ultimo appuntamento della terza edizione di "Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino", la rassegna promossa dal Comune di Scarlino, con la direzione artistica di Giacomo Moscato. Il suggestivo palco della Rocca pisana si illuminerà per accogliere "Mythos - I miti dello zodiaco". In scena l’attore e regista Giacomo Moscato che condurrà il pubblico in un incredibile viaggio tra le stelle alla scoperta delle storie più avvincenti e dei miti più appassionanti sulle costellazioni che hanno dato il nome ai segni zodiacali. Accompagnamento musicale del maestro Michele Santinelli.