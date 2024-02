Al setaccio quindici autobus e due veicoli a noleggio. Due sono stati fermati: scoperte diverse violazioni

La Polizia stradale ha rafforzato i controlli sui mezzi, pubblici e privati, per il trasporto cittadino, destinati al trasporto di persone, per la verifica del rispetto delle norme che disciplinano quel delicato settore del trasporto su strada. Le donne e gli uomini della Polstrada si sono concentrati sull’Aurelia e alla stazione ferroviaria del capoluogo maremmano, ove è ubicata una fermata riservata ai mezzi destinati al trasporto pubblico di linea. In totale sono stati controllati 15 autobus e 2 veicoli adibiti a noleggio con conducente e tra questi, 2 sono stati sottoposti al fermo con ritiro della carta di circolazione per la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Particolare attenzione, poi, è stata rivolta alle dotazioni di sicurezza che deve accompagnare quei veicoli e quindi cassette pronto soccorso, estintori e cinture di sicurezza, rilevando e contestando altre 5 infrazioni.