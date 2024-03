"Aiuti economici fondamentali"

La luce per le donne vittime di violenza è il centro Olympia de Gouges. "Con la Carta d’intenti 8 marzo – afferma Sabrina Gaglianone – manteniamo un impegno preso con lo scorso 25 novembre in un convegno sulla violenza economica. La violenza economica viene interpretata in famiglia quando il maltrattante controlla i conti, non dà accesso al conto corrente, spesso le donne non sanno le risorse di banca. Le donne preferiscono il lavoro part-time. Ma è una scelta? Abbiamo visto che quando la donna deve uscire dal contesto familiare per rendersi indipendente perché c’è un problema di violenza all’interno della coppia, le risorse non ci sono. Dunque, abbiamo puntato l’attenzione su questo aspetto. Ci eravamo date l’obiettivo di ritrovarci l’8 marzo per portare concretezza e per dare risposte, perché la nostra esperienza ha dimostrato che senza dare strumenti economici alle donne vittime la violenza non si riesce a sconfiggere. La giornata della donna non deve essere un rituale, ma un momento per parlare di diritti e si mettono in campo azioni. La violenza è un fenomeno complesso e non basta l’ascolto di un centro antiviolenza ma serve una collaborazione capace di formare grande energia".