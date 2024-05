Aggredita a scuola da 2 ragazzine

Era uscita dall’aula perché era suonata la campanella al termine della seconda ora ed era il momento della ricreazione. Ma invece di fare due parole con i compagni ha ricevuto due pugni alle costole, da due coetanee. Lei ha 16 anni e le studentesse che l’hanno aggredita di anni ne hanno 15. L’episodio è accaduto in un istituto superiore di Grosseto. La ragazza che è stata colpita è stata anche portata in ospedale: 5 i giorni di prognosi con la famiglia che ha sporto denuncia ai carabinieri. Ma niente bullismo: la denuncia è per l’ipotesi di lesioni. Si tratterebbe infatti un episodio isolato. Grave, sicuramente, ma che al momento va letto come una lite. Non è la prima volta comunque c he una delle due ragazzine che hanno alzato le mani si rende protagonista di fatti da censurare. A gennaio scorso, nella stessa scuola, un insegnante era stato colpito al volto dalla quindicenne. L’ultimo fatto è accaduto nei corridoi della scuola durante i dieci minuti di pausa. La sedicenne ha detto che si è improvvisamente trovata davanti le due ragazze che l’hanno aggredita senza un apparente motivo. Gli hanno sferrato un colpo all’improvviso, uno alle costole e l’altro all’addome. A turno, prima una e poi l’altra. Lasciandola a terra e senza fiato. Poi si sono allontanate.

La sedicenne ha avvertito prima un custode, poi è andata a raccontare tutto ad una professoressa che quindi ha chiamato anche le altre due ragazze per farsi spiegare l’accaduto. Ma nel frattempo ha chiamato anche i genitori della ragazzina aggredita che, avendo dolore, è stata portata in ospedale dove le è stata diagnostica una contusione all’emitorace sinistro guaribile in cinque giorni.