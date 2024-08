Abdullah Ibrahim in concerto alla Leopolda

Oggi alle 21.30 al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica il Gray Cat Festival propone il concerto del pianista Abdullah Ibrahim, star del jazz a livello mondiale e simbolo della cultura sudafricana. La serata sarà preceduta, alle 20,30, dalla lezione di Maurizio Franco "Abdullah Ibrahim e il jazz Sudafricano: tra inni, ritmi ipnotici e la forza del suono", che si terrà al foyer della Leopolda. In chiusura, alle 23,30 il concerto con la collaborazione di Android Feelings di Plastique 01 & Pulsar Waves live electronics, a seguire Pulsar waves dj set. Coato del biglietto 28 euro per il primo settore numerato (26 il ridotto per under 25 e soci Arci), mentre per il secondo settore il prezzo sarà di 24 euro per l’intero (22 il ridotto).