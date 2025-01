"A Grosseto troppi impianti da ristrutturare"

GROSSETO

"Lo sport non è solo una forma di attività fisica, ma un vero e proprio strumento di inclusione, educazione e crescita per le nostre comunità. Eventi come questo dimostrano quanto sia importante valorizzare il ruolo delle associazioni sportive nella costruzione di territori più uniti e solidali". Così Marco Simiani (foto), deputato del Partito democratico, ha commentato la sua partecipazione al XX Congresso Territoriale Uisp Grosseto, tenutosi ieri. Durante l’evento, Simiani ha ascoltato con interesse gli interventi e le proposte avanzate dai rappresentanti dell’Uisp, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel sostenere le iniziative che promuovono lo sport per tutti. "Dobbiamo continuare a lavorare affinché ogni persona abbia accesso alle opportunità offerte dallo sport, indipendentemente dall’età o dalla condizione sociale. Investire nello sport significa investire nel futuro delle nostre comunità". ha aggiunto.

"Ringrazio il presidente uscente Sergio Perugini, il nuovo presidente Massimo Ghizzani e tutto il Comitato Uisp di Grosseto per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio all’insegna di partecipazione e inclusione. Il futuro si costruisce anche così: immaginando e realizzando progetti che mettono al centro le persone e i territori, soprattutto nella città di Grosseto. Infatti, ci sono ancora molti impianti sportivi, soprattutto nelle frazioni, da ristrutturare, dove non esiste più quella funzione sociale che ha contraddistinto la storia della nostra città. Il pattinodromo, l’impianto del tennis di Marina di Grosseto, l’impianto sportivo e il Canottaggio di Istia, l’impianto sportivo di Batignano, e il ripristino dell’impianto pubblico di Roselle sono esempi importanti. Passando poi per il palazzetto dello sport di via d’Austria e altri impianti pubblici", ha concluso il deputato Pd.