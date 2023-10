A Dune "Se una notte" di Calvino a Grosseto: Passeggiata Poetica

Dopo il successo del "Campus creativo" a Principina a Mare il progetto "Dune" continua con una suggestiva passeggiata poetica ad Alberese nei dintorni delle rovine di Torre Bassa, al Parco della Maremma, a Collecchio. Oggi alle 18, e in due repliche successive domani e domenica, Accademia Mutamenti presenta "Se una notte d’inverno un viaggiatore" di Italo Calvino, spettacolo itinerante per spettatori in cuffia, con Sara Donzelli, Alessandro Ferrara e Giorgio Zorcù. Con "Se una notte d’inverno un viaggiatore" Italo Calvino ci trasporta in un viaggio verso luoghi inaspettati, un’enciclopedia di universi letterari possibili, con un romanzo spiazzante e divertente fatto di tanti romanzi, che ci portano verso il culmine della tensione per poi interrompersi. Lasciandoci così alla ricerca di epiloghi possibili e di altri romanzi, con un dialogo diretto con il lettore, che presto incontrerà una lettrice e darà vita a una storia parallela che fa da cornice a tutto il resto. Il dialogo intimo col lettore viene restituito mettendo gli spettatori in cuffia, inducendo così una relazione stretta e personale tra attore e spettatore, e permettendo il movimento del gruppo per attraversare insieme diversi luoghi, come fa Calvino con la sua scrittura. Il talento attoriale di Sara Donzelli e Alessandro Ferrara catturano con sensibilità le sfumature stilistiche del romanzo.