Leopolda, il quartiere sorvegliato speciale: rinnovato l'accordo con i vigilantes

Firenze, 26 aprile 2023 - Per altri 15 giorni il quartiere della Leopolda sarà sorvegliato da due vigilantes che, in orario notturno, effettueranno tre passaggi per accertarsi che tutto prosegua senza intoppi. Dopo le prime due settimane di sperimentazione, l'Associazione Leopolda Viva onlus ha deciso di rinnovare il contratto di collaborazione con le guardie giurate che erano state ingaggiate come deterrente per raid alle auto e furti in appartamento.

“L'Associazione Leopolda Viva esprime soddisfazione per il lavoro svolto per 15 giorni nel quartiere Leopolda dall'impresa di vigilanza incaricata, la cui attività di sorveglianza e di segnalazione ha fatto sì che nelle ore notturne siano sensibilmente diminuiti gli episodi di rottura dei finestrini delle auto parcheggiate all'esterno e che non si sia verificato alcun tentativo di introduzione negli edifici condominiali e nei garage privati”. Con questo post l'avvocato Giovanni Matino, presidente dell'associazione Leopolda Viva, che raccoglie residenti dell'omonimo quartiere, a due passi da Porta al Prato, annuncia il rinnovo della collaborazione con l'impresa di vigilanza alla quale si sono affidati per sorvegliare l'area che va da Largo di Porta Leopolda sino alla rotonda posta in fondo a via Michelucci.

“L'Associazione - riprende Matino - ha pertanto deciso di proseguire questa collaborazione con l'impresa privata per ulteriori 15 giorni, auspicando che in questo periodo da un lato venga potenziata l'attività di controllo e di presidio svolta dalle forze dell'ordine - come già sollecitato nei giorni scorsi dal sindaco -, dall'altro che i condomini interessati, mediante un'azione concordata e coordinata, adottino in tempi rapidi le decisioni opportune al fine di sorvegliare nella maniera più adeguata l'intera area”. L'attività in buona sostanza funziona così: due guardie giurate, ogni notte, nella fascia oraria 22-6, effettuano tre passaggi cercando di prevenire qualsiasi comportamento che possa costituire lesione o minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Intanto sul tema interviene il sindaco Dario Nardella: "Al Comitato per la sicurezza pubblica parleremo del tema molto sentito dei furti alle auto e dei vetri spaccati, un fenomeno che si è manifestato soprattutto negli ultimi mesi – ha detto il sindaco -. Io ho chiesto e chiederò uno sforzo maggiore di tutte le forze dell'ordine, ho già allertato la mia polizia municipale: ci vuole un piano straordinario per estirpare questo fenomeno criminoso che è diffuso soprattutto in alcune zone della città e che conosciamo. E' molto odioso".