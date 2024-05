Torna a Firenze Lgbtq+ e Sport: i diritti al centro

Firenze, 29 maggio 2024 – Sensibilizzare sul tema dei diritti: torna a Firenze la quarta edizione di Lgbtq+ e Sport. L'appuntamento è per sabato primo giugno al centro sportivo 'La Trave’ dove sono attesi circa 300 partecipanti.

Le discipline previste? Volley e calcio a 5, con squadre già formate ma anche con la possibilità di inserimenti di singoli partecipanti all'interno di alcuni team.

L'evento, organizzato da Uisp Firenze con la collaborazione di Arcigay Firenze Altre Sponde e i patrocini di Regione Toscana e Comune di Firenze, è stato presentato da Marco Ceccantini, presidente Uisp Firenze, Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze e Daniele Bonaiuti, presidente di Arcigay Firenze.

“L'Italia non ha firmato la proposta europea per la promozione delle politiche a favore della comunità Lgbtqia+ - ha detto Ceccantini -. La proposta era stata predisposta in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia, la lesbofobia e la bifobia del 17 maggio scorso. Siamo convinti che i diritti delle persone non abbiano colore politico, anzi che dovrebbero essere tutelati come previsto dalla nostra Costituzione. Per questo la quarta giornata dello sport arcobaleno si propone come lo ‘sportpertutti e di tutti’ a favore dell'integrazione e socializzazione fra le persone indipendentemente dalle loro preferenze sessuali”. Guccione ha spiegato di voler “subito chiedere che la quinta edizione di questi giochi, l'anno prossimo, sia estesa per coinvolgere tutti e cinque i quartieri fiorentini”, perché “con questi eventi teniamo insieme un pezzo di città per sensibilizzare tutti che lo sport non esclude nessuno, anzi ha la capacità di declinare tutte le sensibilità".