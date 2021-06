Firenze, 30 giugno 2021 - Il nuovo allenatore della Fiorentina è in arrivo. Vincenzo Italiano, classe '77, viene dallo Spezia. E' stato calciatore in varie squadre, come Verona, Genova, Chievo, Perugia, Padova. Aveva appena firmato il contratto con lo Spezia, ma ha scelto la Fiorentina e per questo dovrà pagare una penale da un milione di euro. Attorno allo stadio, tra il bar Marisa e i giardini di Campo di Marte, i tifosi si dividono, tra chi è contento e chi invece è deluso. Ma tutti sono d'accordo su una cosa: il nuovo tecnico della Fiorentina farà bene se ci sarà una società al suo fianco.

“Alla Fiorentina – commenta Emilio Pernice, tifosissimo della Fiorentina da quando aveva 16 anni – manca la società. Quando c'è la società si vince. Io credo che si patirà anche il prossimo campionato. Italiano è bravo, ma non basta. Va bene per restare a metà classifica. Sarebbe stato meglio uno come Maurizio Sarri, che ora è l'allenatore della Lazio. Sono deluso”.

“Italiano non lo conosco, ha lavorato bene nello Spezia, ma Firenze non è Spezia. Che dire, vediamo. Speriamo che la società gli stia vicino e lo segua. Solo così, infatti si può fare bene”, aggiunge Roberto Manetti, soprannominato il 'Mana', storico tifoso della squadra viola.

“Mi auguro davvero che Italiano sia il tecnico giusto. Dopo la fregatura presa con Gattuso, era l'unica cosa da fare. Prima di esprimere giudizi, aspettiamo di vedere cosa farà. Io comunque sto con Commisso. Secondo me ha agito bene, è inaccettabile essere messo sotto scacco da un allenatore”, è il commento di Federico Cerrato.