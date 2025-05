Successo per la "Smorellata": sport, natura e solidarietà sulle pendici di Monte Morello

Firenze, 12 maggio 2025 – Una giornata all’insegna dello sport, della natura e della condivisione ha animato Monte Morello grazie alla Smorellata, evento dedicato agli amanti della mountain bike.

Due i tracciati proposti — uno panoramico e l’altro in stile enduro — sapientemente disegnati per offrire un perfetto equilibrio tra sfida tecnica e bellezza paesaggistica. Dai sentieri immersi nelle fitte foreste fino ai punti panoramici più spettacolari, i partecipanti hanno potuto esplorare un territorio ancora incontaminato, vivendo un’autentica esperienza di immersione nella natura. Al raduno hanno preso parte ciclisti di ogni livello, dai principianti agli esperti, accomunati dalla passione per la mountain bike e dalla voglia di trascorrere una giornata all’aria aperta. I percorsi, studiati per valorizzare le peculiarità del luogo, hanno saputo coniugare sport e avventura, offrendo un’occasione unica per scoprire le meraviglie di Monte Morello.

Dopo l’escursione, il “terzo tempo” ha portato tutti i partecipanti presso l’Associazione La Racchetta Onlus di Sesto Fiorentino per un pranzo conviviale, trasformando l’evento in un momento di aggregazione autentica. L’atmosfera di festa è stata ulteriormente arricchita da una lotteria, con premi e sorrisi che hanno aggiunto un tocco di allegria alla giornata. Impeccabile l’organizzazione a cura dell’Asd Tribù Morello e del CAI di Sesto Fiorentino, che hanno dato prova di come la collaborazione tra realtà diverse possa generare iniziative di grande valore. La “Smorellata” si conferma così una tradizione sentita e partecipata, pronta a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di mountain bike e per tutti coloro che amano la natura. Oltre alla passione per lo sport, l’evento ha lanciato un messaggio importante: la necessità di preservare e valorizzare i nostri territori naturali, affinché possano continuare a essere vissuti, rispettati e tramandati.