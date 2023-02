Solidi e spietati Riprendiamoci il palcoscenico

Cosimo

Zetti

Sarà stata l’aria di coppa, lo stimolo del palcoscenico europeo o forse l’orgoglio di portare all’estero i colori di Firenze e della Fiorentina. Lo spettacolo andato in scena a Braga racconta di una squadra più convinta, solida, cattiva, concentrata sull’obiettivo. E ci fa anche sperare che le tossine del campionato siano state state finalmente eliminate. L’aria d’Europa ha fatto bene alla squadra e anche la presenza di Commisso ha aiutato il gruppo a ricompattarsi. Questione di testa? Forse sì. Jovic si è ricordato di essere un attaccante di livello europeo e ha segnato due reti da punta di razza, ma è il risultato finale la migliore medicina di una Fiorentina che proprio dalla coppa potrebbe trarre linfa vitale per il campionato. A parte un paio di pericoli nel primo tempo, la Fiorentina, grazie anche all’espulsione di Tormena, è riuscita a gestire la gara con tranquillità e autorevolezza. Mai una distrazione, mai un’incertezza. La perla di Cabral ha messo il sigillo sulla partita e ci riconsegna una squadra capace di mandare in gol le sue punte e un gruppo che, qualità degli avversari a parte a parte, è sembrato finalmente all’altezza. Obrigado Fiorentina!