Signa-Rondine, che anticipo In palio punti per i play off

Nelle tre gare di Eccellenza relative alla 13ª giornata di ritorno calendarizzata al sabato, oggi, c’è anche quella del girone "B" fra il Signa 1914 e la Rondinella Marzocco, in programma alle 14,30. Una sfida interessante che vede il Signa di Scardigli tornare in campo dopo il turno di riposo, determinato più che mai a non perdere altro terreno nei confronti della zona play off dopo tre risultati deludenti che hanno incrementato la classifica di soli due punti. Il tecnico dei canarini spera in un risveglio del bomber Tempesti rimasto a secco da qualche settimana e con il recupero di Giuliani e Franzoni ma non di Becagli, può contare su tutto il gruppo disponibile. Dall’altra sponda c’è una Rondinella Marzocco pronta a riscattare lo scivolone casalingo subito in casa ad opera del Mazzola Valdarbia, per conservare il posto nei play off, anche in considerazione che nel prossimo turno i biancorossi di Francini dovranno effettuare il turno di sosta da calendario. Per la formazione della Rondine, Francini non potrà schierare Marini e Bertini squalificati e Antongiovanni ancora infortunato; possibile il rientro di Amoddio. All’andata prevalse la Rondinella per 3-2 grazie ai gol di Antongiovanni, Marchi e Cragno, mentre per il Signa segnarono Diegoli e Tempesti. Infine, arbitra Biagini di Lucca.

G. P.