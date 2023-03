Seconda tappa degli Italiani, fiorentini in pole

Dopo la prima tappa dei campionati italiani di ginnastica artistica in questo fine settimana al palasport di Montevarchi è infatti la seconda prova del circuito nazionale Gold cui prenderanno parte oltre 400 atleti di tutta Italia, organizzata dal Centro Ginnastica Firenze, altra società di eccellenza della città, che ha sede a Sorgane in via Isonzo e che vanta ben quattro settori ginnici: oltre all’acrobatica vi si pratica, infatti, anche l’artistica maschile e femminile, e la ritmica. La Ginnastica acrobatica fa parte delle discipline riconosciute dalla federazione internazionale e si svolge sulla pedana del corpo libero con base musicale. Si può svolgere in combinazioni di due, tre o quattro atleti; possono essere combinazioni femminili, maschili o miste. All’interno delle performance vengono eseguiti elementi di combinazione che possono essere statici o dinamici. È una disciplina che si svolge in gruppo ed è prevalente la fiducia fra i compagni e la complicità del gruppo. Il Centro Ginnastica Firenze con il suo settore dell’acrobatica si è fatto strada fra le più rinomate società italiane arrivando a conquistare ormai per la quarta volta la convocazione con i suoi atleti in Nazionale per prendere parte a Campionati europei, mondiali e Coppe internazionali. Fra le convocate per prendere parte ad aprile con la maglia azzurra a una Coppa internazionale vi sono Gaia Buglioni e Serena Tafuno, già campionesse italiane lo scorso anno, che domenica 12 marzo si esibiranno nella categoria 12-18. All’evento parteciperanno anche Giovanni Naldoni con Elisa Cinti in coppia mista Allievi; e Sofia Tenti, Alice Cinti e Serena Cambi in gruppo Allievi mentre Gaia Madiai, Maddalena Masi e Giada Violato debutteranno in una gara nazionale. Franco Morabito