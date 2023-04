Scontro al vertice L’Audace Galluzzo arriva al terzo posto

AUDACE GALLUZZO

2

SETTIGNANESE

0

AUDACE GALLUZZO: Camilloni, Burgassi, Leoni, Tinagli, Ammannati, Berti, Bargioni, Fusi, Paoletti, Leporatti, Ponziani. A disp. Fattori, Segoni, Checcucci, Neri, Diaby, Tumminaro, Colò, Cianciulli. All. Latini.

SETTIGNANESE: Bado, Gramigni Belli, Carraresi, Belli, Ceripa, Elisacci, Gomez, Corri, Pofferi, Sarri, Fani. A disp. Arezzo, Cocchi, Capanni, Barbieri, Barnabani, Franchi, Tofanari, Milanesi, Galeotti. All. Milanesi.

Arbitro: Fabbri di Valdarno.

Reti: 18′ Bargioni, 86′ Ponziani (rig.).

Firenze - L’Audace Galluzzo vince 2-0 la sfida d’alta classifica contro la Settignanese e conquista il terzo posto. Padroni di casa in vantaggio al 18′ con la rete di Bargioni che entra in area e supera Bado con un preciso rasoterra angolato. Nel primo tempo Galluzzo pericoloso con conclusioni di Burgassi e Ponziani parate dal portiere avversario. Nella ripresa partita equilibrata con maggiori attacchi del Galluzzo che chiude la gara all’86’ su calcio di rigore, per un fallo di mano, trasformato da Ponziani. Da evidenziare l’esordio nel Galluzzo di Lorenzo Colò, classe 2006 (17 anni).

F. Que.