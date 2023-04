Scandicci affondato dalla Pistoiese Adesso per la salvezza si fa dura

Scandicci

0

Pistoiese

1

SCANDICCI: Timperanza, Ficini, Paparusso (77’ Saccardi), Di Blasio, Francalanci, Santeramo, Cecconi (72’ Discepolo), Tacconi, Gozzerini, Brega, Gianassi (72’ Bartolozzi). All. Taccola.

PISTOIESE: Urbietis, Vassallo, Davi, Viscomi, Arcuri, Sighinolfi (56’ Barzotti), Caponi, Mehic, Macrì, Barbuti (56’ Andreoli), De Biase (62’ Florentine). All. Consonni.

Arbitro: Poli di Verona.

Rete: 66’ Barzotti.

Note: espulso Macrì al 90’.

Scandicci (Fi) – Un gol a metà ripresa lascia lo Scandicci nel dramma. Partita onesta dei "Blues" che avrebbero potuto pareggiare con qualche conclusione precisa in più. Adesso, a 180’ dalla fine, la squadra di mister Taccola ha bisogno di sei punti e risultati concomitanti per sperare nei play out. Ad oggi sarebbe retrocessione diretta. La trasferta col Salsomaggiore e la gara casalinga col Prato gli ultimi appelli.

Alberto Fiorini