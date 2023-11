"Savino Del Bene Scandicci premiata con il Pegaso d'Oro dalla Regione Toscana"

Ieri in Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Giunta regionale, il presidente Eugenio Giani ha conferito alla Savino Del Bene Scandicci il Pegaso d’Oro, la massima onorificenza della Regione. A riceverlo, a nome di tutta la squadra, la palleggiatrice Isabella Di Iulio e la schiacciatrice belga Britt Herbots, accompagnate da Andrea Giorgi e Ivana Palomba, rispettivamente vicesindaco e assessora allo sport di Scandicci, e Sandra Leoncini, consigliera della società. La Regione era rappresentata dal consigliere Fausto Merlotti, il Comune di Firenze dall’assessore allo sport Cosimo Guccione. La consegna materiale del Pegaso al patron della Savino Del Bene Paolo Nocentini sarà fatta mercoledì 8 novembre alle 20 al Palazzo Wanny in occasione dell’esordio della squadra in CEV Champions League. Contro le campionesse di Bulgaria del Maritza Plovdiv VC le giocatrici indosseranno una maglia sulla quale comparirà anche il Pegaso, "che le ragazze della squadra, un’eccellenza del nostro volley, porteranno sui parquet dell’intero continente", ha detto Giani.