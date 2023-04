Savino Del Bene, momento clou Partono gli spareggi per il titolo

Il momento cruciale della stagione è arrivato: oggi cominciano i playoff scudetto con gara uno dei quarti di finale e la Savino Del Bene Scandicci esordirà alle 17 a Palazzo Wanny contro il Volley Bergamo 1991. Dopo aver conquistato mercoledì sera la Coppa Cev, la squadra di coach Barbolini proverà subito a mettere un’ipoteca sulla serie contro le bergamasche, che sarà al meglio delle tre partite: gara due si giocherà giovedì alle 20.30 a Bergamo, mentre per l’eventuale gara tre si tornerebbe a Palazzo Wanny nel prossimo week end.

"Da queste partite ci si può aspettare di tutto – spiega il libero della Savino Del Bene Enrica Merlo, grande ex del match -: siamo alla fine di un percorso durato sette mesi e adesso affronteremo le gare da dentro o fuori, dove non avremo nemmeno il tempo di pensare. Dovremo essere una squadra cinica e spregiudicata, e sarà necessario mettere in campo tutte le nostre energie fisiche e mentali. Tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi ci deve spronare ad andare avanti: affrontiamo una partita alla volta, sempre con un unico obiettivo". Per Scandicci si tratterà anche di una rivincita nei confronti della squadra che ha per ora inflitto l’unica delusione stagionale a Antropova e compagne, eliminandole nei quarti di Coppa Italia con un 3-2 a Palazzo Wanny.