Rufina ci prova ma Antella tiene La sfida al vertice finisce in parità

È finita senza reti la grada sfida di vertice del girone B di Promozione fra la capolista Antella e la Rufina. Questa terz’ultima giornata oltre a mantenere invariate le due prime posizioni, ma Affrico e Lanciotto non demordono. Il Grassina sconfitto in casa da un resuscitato Calenzano. Boccata d’ossigeno per la Rignanese. Dicomano scivola all’ultimo posto. Ha riposato il Luco.

Audax Rufina-Antella 0-0. La grade sfida è senza vincitori e vinti. Nonostante il pressing dei locali, la solidità dell’Antella ha retto a una Rufina che ci ha provato fino al termine.

Lanciotto Campi-A.G. Dicomano 2-1. Il risultato rilancia i campigiani e affossa i mugellani. I gol: Failli, Manzato (cl. 2004) e Fabbri.

Grassina-Athl. Calenzano 0-1. Dopo tanto digiuno il Calenzano torna a sorridere espugnando il campo del Grassina per un rigore realizzato da Calabretta. C.S. Lebowski-Rignanese 0-1. Anche questa partita è stata decisa da un penalty trasformato da Ciancaleoni dopo il 90’.

Montelupo-Affrico 1-2. L’Affrico di Tognozzi vince con merito e si guadagna un posto nei play off. Alla rete di Anedda hanno risposto Papini e Ghaderi.

Quarrata-San Piero a Sieve 0-0. Un punticino che fa classifica.

G.P.