Rischio Savino Del Bene Busto Arsizio cliente tosto

di Giampaolo Marchini

Festa della Donna in campo per la Savino Del Bene nell’anticipo della 22ª giornata che la metterà oggi di fronte a una trasferta in casa della E-Work Busto Arsizio, con inizio alle ore 19. Anticipo che si è reso necessario per l’impegno della squadra di Massimo Barbolini nell’andata delle semifinali di Cev Cup contro il Turk Hava Yollari di Istanbul. Prima, però, c’è questo impegno che Scandicci non vuole sbagliare, proseguendo sulla strada dei successi arrivati a nove consecutivi (tra impegni europei e campionato). Per pensare alla coppa c’è tempo. Ora è necessario concentrarsi su questa sfida, sapendo che le ’farfalle’ dirette dal tecnico Musso rappresentano un robusto banco di prova. La Savino Del Bene, da parte sua, ha dimostrato di avere risorse tecniche e mentali per affrontare con la stessa determiazione e aggressività le due competizioni.

"Dopo la bella vittoria di Chieri – il monito di Barbolini –, ci attende un’altra partita difficile con Busto Arsizio. Dobbiamo ricordarci cosa è successo all’andata (quando la Savino Del Bene ha perso al tie break, ndr). Loro sono una squadra che sta risalendo la classifica, che sta facendo bene e si gioca un posto nei play off. Cercheranno in tutti i modi di metterci in difficoltà, noi cercheremo di fare del nostro meglio".