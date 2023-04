Rincorsa Porta Romana Occhio, Firenze Ovest

Dopo una settimana di sosta, il Porta Romana di Stefano Carobbi si sta avvicinando alla tanto attesa sfida post season di Eccellenza in programma domani al "Bozzi" contro il Firenze Ovest. Una finale play out del girone "B" che per la società arancionera del presidente Lapo Cirri equivale all’ultima opportunità per riscattare una stagione opaca. Non c’è dubbio che dal punto di vista calcistico, per la squadra locale che quella ospite, questa è la settimana più importante di tutta la stagione. La posta in palio è davvero alta, sprecarla sarebbe un vero peccato. Con questa sfida cruciale da dentro o fuori, per l’ex viola è il terzo appuntamento in veste di allenatore. Come si sta preparando all’appuntamento la squadra di Carobbi? "Dopo la parentesi in serie D contro Colligiana e San Donato – precisa Carobbi – anche per l’Eccellenza mi appresto a viverla con quella stessa intensità emotiva che equivale ad una finale di coppa europea. Ci stiamo avvicinando all’appuntamento lavorando molto anche mentalmente. Se alla fine a prevalere sarà il Firenze Ovest, è giusto che rimanga in categoria". Pero, il Porta Romana avendo concluso la stagione con la migliore posizione in classifica, ha dalla sua due risultati su tre….

"L’unico mio rammarico – aggiunge – è quello di non aver centrato prima qualche match point per evitare lo spareggio. Avendo superato l’Ovest sia all’andata che nel ritorno e con due risultati a favore, abbiamo una carta in più da sfruttare. Quello che conterà sarà dare tutto senza timore". Quindi, che finale si aspetta? "I nostri avversari dovranno fare la partita, mentre noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno. L’importante è non commettere errori".

Giovanni Puleri