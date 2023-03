Rari, buon pari Male le Girls Rapallo è super

Lo scontro diretto in odor di spareggio tra Canottieri e Florentia finisce in parità 9-9, nonostante l’illusione della vittoria dei padroni di casa a tre minuti dal termine, raggiunti nel finale dai goal di Sordini e Benvenuti. Per la Florentia, brava a reagire nel momento decisivo, bicchiere mezzo pieno sia sul piano del gioco che del risultato che lascia un pizzico di speranze in più ai ragazzi di Minetti, rispetto agli avversari, sia per i due punti di vantaggio che per il doppio vantaggio in più in caso di parità di punti, grazie alla vittoria dell’andata a Bellariva.

Nel penultimo turno casalingo della regular season femminile, le Rari Girls si arrendono al Rapallo e i due rigori falliti alla fine condannano le ragazze di Cotti a una sconfitta troppo severa (2-10). Per le Rari Girls il bicchiere mezzo pieno disseta abbondantemente l’ego in termini di gioco, meno quello del risultato e del carattere con troppe disattenzioni nelle fase cruciali.

Sabato prossimo a Como gara fondamentale in chiave salvezza, con due risultati su tre a favore