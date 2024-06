Presentato il progetto per il primo impianto sportivo inclusivo a Firenze

Firenze, 4 giugno 2024 – A Firenze, all'impianto 'Graziano Grazzini', è stato presentato il 'Calcio inclusivo', un centro di riferimento nazionale per favorire la partecipazione ad atleti con disabilità. La storica società fiorentina Floriagafir insieme alla Floria, con il coinvolgimento come partner dell’associazione “Il Ritrovo”, che da anni è un riferimento in città per la sua pluriennale esperienza nel sociale, hanno manifestato la pubblica volontà di riqualificare completamente l’impianto sportivo di viale Malta per renderlo il primo centro sportivo attrezzato per favorire la partecipazione di atleti con disabilità. Per l'assessore allo Sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione si tratta di “un bellissimo progetto, di cui la società ha bisogno, che spero possa concretizzarsi quanto prima; tutti ci impegneremo per far sì che ciò accada”. L'assessora all'Educazione Sara Funaro ha detto che “la sinergia tra le realtà sul territorio e l’amministrazione comunale è la formula vincente per arrivare a risultati importanti come la riqualificazione degli impianti sportivi”.