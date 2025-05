Podismo, torna il Trofeo della Questura di Firenze

Firenze, 4 maggio 2025 – Dopo alcuni anni di sospensione, prima imposta dalla pandemia e poi resa necessaria dai lavori di rifacimento del piazzale del Poggio Imperiale, torna finalmente il Trofeo della Questura di Firenze, uno degli appuntamenti podistici più sentiti e significativi del panorama toscano. Ed è proprio dal piazzale del Poggio Imperiale, uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia di Firenze, che prenderà il via questa straordinaria manifestazione.

Un evento che unisce sport, istituzioni e cittadinanza, nel segno della condivisione e della partecipazione attiva. L’organizzazione è affidata al GS Polipodi, gruppo sportivo formato da esperti podisti che con fierezza indossano ogni giorno la divisa della Polizia di Stato, e che scelgono di mettere la propria passione, disciplina e competenza sportiva al servizio della collettività. Questo trofeo rappresenta molto più di una gara: è il simbolo di una Polizia sempre più vicina ai cittadini, che sceglie lo sport come strumento di dialogo, apertura e solidarietà. Il tracciato, tra i più spettacolari in assoluto, attraversa scorci storici e panoramici della città di Firenze, offrendo a podisti e spettatori un’esperienza immersiva non solo nella bellezza del territorio, ma anche nei valori fondanti dell’Istituzione: servizio, presenza e umanità. Lo sport diventa così veicolo di incontro, amicizia e vicinanza, superando ogni barriera. È questo lo spirito che anima il Trofeo della Questura di Firenze, un evento seguito e documentato anche quest’anno dalla ETS Regalami un sorriso, che attraverso le sue fotografie racconterà emozioni e momenti autentici vissuti lungo il percorso. Sotto l’egida del Comitato USIP di Firenze, la gara sarà valida anche come Campionato Interforze, con una speciale classifica riservata agli appartenenti alla Polizia e all’Esercito, confermando ancora una volta quanto lo sport possa essere punto d’incontro tra le divise e la comunità.