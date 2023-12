Pallanuoto serie A2. Rari ancora a segno, Arenzano ko. Che duello in testa con Bogliasco

Nella settima giornata di andata della regular season maschile di Serie A2 girone Nord, la Rari Nantes Florentia di Minetti doma nel finale un ottimo Arenzano e vince 12-11. La Florentia cala il settebello facendo sua la difficile trasferta e mette così in bella vista, sotto l’albero di Natale, tre punti d’oro e la settima vittoria consecutiva. Un successo sofferto, ma meritato, ottenuto col cuore e la forza del gruppo. La Florentia mantiene la testa della classifica a punteggio pieno a braccetto col Bogliasco e sarà un testa a testa emozionante tra due vere e proprie corazzate, dietro tante avversarie di valore ma staccate di diversi punti.

Un match ad alta tensione emotiva tra Arenzano e Florentia due squadre in forma che salutano il 2023. La squadra fiorentina allenata da Minetti è proiettata in una corsa a due con il Bogliasco per il vertice della classifica, alla vigilia dello scontro diretto in programma il 13 gennaio a Bellariva. Per la Florentia, nella piscina di Arenzano, è stato un match a corrente alternata, con un secondo tempo in affanno e un finale da protagonista, che oltre ai tre punti regala ai ragazzi di Minetti la miglior differenza reti del torneo con 93 gol realizzati e 59 subiti.questa la formazione della Rari Nantes Florentia: N. Cocca, G. Taverna, M. Stocco 1, C. Di Fulvio, D. Borghigiani 1, M. Calamai, T. Turchini 1, G. Cardoni 2, G. Chemeri, N. Benvenuti 2, S. Sordini 2, A. Di Fulvio 3, G. Gioia, C. Mancini. All. L. Minetti. Questi i parziali: 4-3 4-0 2-4 1-5.

La classifica del girone Nord; Rari Nantes Florentia 21, Netafim Bogliasco 21, Reale Mutua Torino 13, Chiavari Nuoto 13, Brescia Waterpolo 13, Como Nuoto Recoaro 12, Rn Arenzano 8, Lavagna 7, Futurenergy Rinnovabile Sori 5, Marina di Carrara 4, President Bologna 2.