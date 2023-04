Oggi Campi-Calenzano Finali play off e play out Ecco gli accoppiamenti

Con il recupero di oggi fra Lanciotto Campi e Athletic Calenzano, sospesa domenica per infortunio all’arbitro, si conclude la stagione di Promozione 2022-23. Alle 15.30, le due squadre del girone "B" riprenderanno dal minuto 18 per portare a termine una gara importante solo per il Lanciotto che con un pareggio o con la vittoria scavalcherebbe in classifica il Grassina chiudendo al terzo posto (così i campigiani giocherebbero in casa lo spareggio play off proprio col Grassina). In caso di risultato negativo sarà il Grassina a ospitare il Lanciotto. Per il Calenzano, terzultimo in classifica è una partita ininfluente (lo spareggio play out sarà sul campo del San Piero a Sieve).

Sabato 8 si disputeranno le finali play off e play out. Per i play off, si giocherà Antella 99 (2ª classificata) contro Affrico (5ª) e dato per scontato Lanciotto Campi (3ª) e Grassina (4ª). Se al termine dei 120minuti il risultato sarà in parità, passerà il turno la squadra che ha giocato in casa. Poi, le due vincenti domenica 16 si affronteranno in campo neutro per stabilire la vincitrice. Le vincenti dei quattro gironi (A-B-C-D) con accoppiamenti A-C e B-D, domenica 30 aprile in campo neutro giocheranno le semifinali. Poi, il 7 maggio le finali per il 1° e 2° posto e per il 3° e 4°. La vincente della finalissima salirà in Eccellenza. Sabato per i play out giocheranno: Rignanese (9ª) contro Dicomano (12ª) e S. Piero a Sieve (10ª) con l’Athletic Calenzano (11ª), per decidere le squadre che retrocederanno col Quarrata in 1ª Categoria.

Giovanni Puleri