"Non ci chiuderemo Sarebbe un errore"

Riza Çalimbay sa bene che l’ostacolo Fiorentina sarà difficile da oltrepassare. Il tecnico del Sivasspor è sempre stato realista fin dalle ore successive sorteggio: "Siamo consapevoli che sarà una partita difficile contro una squadra preparata. Siamo da tre anni in Europa, sappiamo che tutte le partite sono difficili. Ci servirà disciplina e concentrazione. In trasferta nel girone abbiamo perso una sola partita. Non vogliamo rimanere chiusi in difesa in attesa di prendere gol, vogliamo utilizzare le nostre energie per giocare in attacco".

Idee chiare, poi gli stessi problemi della Fiorentina. I turchi stanno facendo bene nelle coppe e male in campionato. "Dobbiamo pensare a portare avanti tutti gli obiettivi. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare da una partita all’altra e per questo le performance sono peggiorate. Vogliamo far bene in Europa ed in Coppa di Turchia senza dimenticare il campionato".

Alessandro Latini