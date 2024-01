L’evento. Antonelli, serata da F1

Sport, preparazione alla competizione, a livello fisico, con particolare attenzione alla tenuta atletica, nella prestazione e nel recupero post gara.

Questo il tema che sarà al centro della serata del Lions Club Prato Castello dell’Imperatore, in programma nella serata di martedì prossimo, 16 gennaio, al Golf Club Le Pavoniere di Prato.

E al tavolo principale dell’evento organizzato dalla presidente del Club, Lucia Livatino, ci sarà la nuova stella dell’automobilismo, il giovane pilota della F2 della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli. Con lui, il padre Marco.

Significativo e intrigante il titolo della serata Lions, ovvero "In pista in salute e sicurezza", e al confronto con il pilota Antonelli, parteciperà, Antonio Canu, direttore di gara del Mugello Circuit e da sempre punto di riferimento per i piloti del Motomondiale che fa tappa sulla pista toscana.

Presente anche il dottor Lorenzo Raffo, medico di Formula Medicine che segue appunto la preparazione dei team della Formula Uno e che ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita del nuovo re del tennis, Sinner.

Ri.Ga.