Lavoro e vincolo, convegno a Firenze

Sabato 25 marzo alle 9,30, presso l’Auditorium dell’Istituto Scolastico Guicciardini in via E. Ramirez de Montalvo 1 a Firenze (zona Castello), si terrà il secondo incontro informativo dedicato alla nuova normativa del lavoro e del vincolo sportivo. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd, in collaborazione con il settimanale Calciopiù e il patrocinio del Comune di Firenze. Saranno presenti, oltre ai due commercialisti consulenti del Comitato Boschi e Sisani, anche il coordinatore della Commissione fiscalità del Coni dottor Andrea Mancino. Un appuntamento importante che ha l’obiettivo di informare tutte le società dilettantistiche in merito alle ultime novità legislative e ricevere idee e contributi per le proposte da inoltrare alla Federcalcio e successivamente ai Ministri competenti. Il presidente del Comitato Paolo Mangini illustrerà le preziose indicazioni emerse negli incontri con le Consulte Provinciali, organo di raccordo fra le Delegazioni e il territorio, con i delegati assembleari e ai colloqui con molti dirigenti sportivi.

F. Que.