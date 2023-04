Italiano esalta il gruppo: "Mesi fa avremmo perso Reazione da uomini veri"

di Giampaolo Marchini

"Da veri uomini siamo venuti fuori da situazione difficili". Vincenzo Italiano continua a battere su questo concetto, ripercorrendo il recentissimo passato della sua Fiorentina che "qualche mese fa questa partita l’avrebbe persa". E invece ha avuto la forma mentale "di rimetterla in piedi e provare a vincere con determinazione". Una partita difficile per tanti motivi, come spiega il tecnico viola: "La prestazione è molto positiva e ricordo che giovedì notte eravamo in viaggio e con un allenamento abbiamo preparato una partita difficile. Vedendo l’intensità vuol dire che abbiamo raggiunto una grande maturità". Maturità da squadra vera che ha la giusta convinzione nel volerla ’ribaltare’, reagendo con determinazione: "All’intervallo ci siamo detti di recuperarla. La voglia di non perdere ti fa cambiare mentalità e ti rafforza. In questo mese importante dobbiamo arrivare concentrati e determinati a ’mille’. Ho visto i ragazzi attenti e vogliosi di vincerla".

Sulle prestazioni dei singoli, impossibile non parlare della prestazione di Nico Gonzalez, sempre più ’recuperato’ e decisivo, anche nel concedere il rigore al suo amico-compagno Cabral: "Nico è stato sfortunato – dice –, doveva andare al Mondiale e in un allenamento si è fatto male, ma quando è convocato gioca titolare, il ct dell’Argentina lo stima. Nico è bravo, deve crescere ancora perché deve essere consapevole che può essere un trascinatore. Cedere la palla a Cabral è un gesto importante per la squadra".

Gesto su cui è tornato lo stesso centravanti brasiliano: "Nico è il rigorista – conferma –, ma lui mi ha dato la palla. Sa che sono un buon rigorista e lo ringrazio per la fiducia che mi ha dimostrato". E sulla gara con l’Atalanta ha la sua idea confermata da quello che si è visto in campo: "Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo creato. Meritavamo di fare più punti, ma il calcio così. Adesso dobbiamo pensare a giovedì, sarà una partita difficile".

Un monito raccolto dallo stesso Italiano, anche se non ce ne sarebbe stato bisogno: "Abbiamo due competizioni che vogliamo portare fino alla fine: dobbiamo stare tutti uniti e quando lo stadio è così caldo è il dodicesimo uomo e ti aiuta a vincere".