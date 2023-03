Il San Donato recrimina

SAN DONATO TAVARNELLE

SAN DONATO TAVARNELLE (4-4-2): Biagini 6,5; Carcani 6,5, Gorelli 7, Siniega 6,5, E. Rossi 6,5; Bovolon 6, T. Bianchi 6, Regoli 6 (71’ Sepe 6,5), Galligani 6 (71’ Gerardini 6); Russo 6,5, Ubaldi 6,5 (77’ Marzierli 6). All.: Buzzegoli–Viviani 6,5.

SIENA (4-3-2-1): Lanni 6; Raimo 6,5, Riccardi 6,5, Franco 6, Favalli 6,5; Castorani 5,5 (46’ Orlando 7), Collodel 6, Meli 6,5; Belloni 6,5 (70’ Buglio 6), Disanto 7; Paloschi 5,5 (76’ Frediani 6). All.: Pagliuca 6,5

Arbitro: Di Cicco di Lanciano 6.

Marcatori: 9’ Gorelli, 60’ Disanto.

MONTEVARCHI – Finisce con un pareggio che va un po’ stretto al San Donato Tavarnelle che contro il Siena è andato in vantaggio, ha saputo contenere la reazione senese e ha avuto anche l’occasione per vincere. A decidere la gara l’ingresso di Orlando nel Siena con il cambio di modulo dal 4-3-2-1 al 4-2-1-3. Il primo tempo è quasi tutto di marca chiantigiana. Il San Donato Tavarnelle ha scelto un 4-4-2 con Russo, unica punta quando la squadra difende, e Ubaldi davanti, e Galligani a centrocampo chiamato a dare una mano in difesa. Scelte tattiche che hanno dato nel primo tempo ragione ai gialloblù andati in vantaggio al 9’ con Gorelli, superbo al centro dell’area a svettare di testa su angolo battuto da Galligani. L’unica occasione per il Siena la costruisce l’ex Disanto che al 13’ va sul fondo e calcia in porta. È bravo Biagini, classe 2003, a parare in tuffo.

Nella ripresa il Siena con l’ingresso di Orlando cambia modulo e i senesi a trazione anteriore mettono in difficoltà i chiantigiani, specie con Disanto che al 55’colpisce il palo e al 60’ va in gol: tacco di Orlando e Disanto in area di potenza trova l’angolo sul secondo palo. Il San Donato Tavarnelle prova ad agire di rimessa. Al 79’ contropiede Siena, salva Gorelli su tiro di Disanto. Al 88’ Marzierli anticipa Lanni in uscita e il suo colpo di testa esce per centimetri.

Andrea Settefonti