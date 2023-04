Il rugby torna a Firenze Pronti a riabbracciare gli azzurri e un... club

Il futuro del grande rugby, a livello di società, a Firenze, ma anche tracciare la road map per coinvolgere la città sul mappamondo del grande rugby internazionale. E’ stato questo il fulcro dell’incontro informale che è andato in scena a Palazzo Vecchio tra il presidente federale Innocenti, con il presidente del CR Toscano Bonaccorsi e il sindaco Dario Nardella. Presenti l’assessore Guccione e Stefano Di Puccio, storico consigliere comunale e figura di riferimento nel rugby fiorentino.

La volontà delle parti è di riportare l’Italia Maschile a Firenze già ad autunno, valutando una possibile, più vasta collaborazione tra l’amministrazione e FIR in rapporto alle progettualità federali legate alle principali manifestazioni europee per Club e Franchigie. Che siano le basi per una nuova realtà (società) della palla ovale qui a Firenze? Probabile.

gi. mar.