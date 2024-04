Half Marathon Firenze, festa all’expo alla vigilia della corsa

Firenze, 6 aprile 2024 – La vivace atmosfera di Piazza Santa Croce ha anticipato l'alba, accogliendo con fervore molti dei 5000 podisti per il ritiro dei pettorali e del pacco gara, in vista della stimolante mezza maratona Half Marathon Firenze, che prende il via domenica alle 9, dal Lungarno della Zecca a Firenze. Sin dalle prime ore, la città si è risvegliata impreziosita da passeggiate turistiche, offrendo agli appassionati l'opportunità di immergersi nella storia millenaria di Firenze, guidati dagli esperti dell'Associazione "Firenze in rosa", impegnata nella sensibilizzazione e nella prevenzione delle patologie del seno.

La giornata è poi proseguita con manifestazioni artistiche e sportive, che hanno coinvolto discipline quali le arti marziali e il ballo, regalando a queste espressioni culturali un palcoscenico internazionale grazie alla maratonina stessa. Fondamentale è stata, come sempre, la collaborazione e la partecipazione attiva delle varie società podistiche della città, che hanno contribuito con dedizione all'organizzazione dell'evento, dalla distribuzione dei pettorali ai pacchi gara, fino alla sorveglianza del percorso. Questa partecipazione tangibile dimostra ancora una volta che lo sport è un patrimonio collettivo al quale tutti possono contribuire, rafforzando il senso di comunità e di condivisione. Il servizio fotografico, curato dalla Ets Regalami un Sorriso, ha immortalato ogni istante di questa giornata all'insegna dello spirito sportivo e della solidarietà, contribuendo così a diffondere ulteriormente il messaggio di speranza e di sostegno verso chi ne ha più bisogno.